За прошедшие выходные на дорогах Югры погибли два человека

27 Июль 2020 2020-07-27T09:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В период с 24 по 26 июля на территории округа зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 26 - получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Одно из трагических ДТП произошло 24 июля в Нижневартовске. На улице Ленина столкнулись автомобиль «Ауди» и мотоцикл «Кавасаки». Водитель последнего скончался на месте от полученных травм.

Второе происшествие случилось 25 июля в Сургуте. На проспекте Набережной «БМВ» и «Лада» не смогли поделить дорогу. Водителю иномарки удалось отделаться травмами, а второй пострадавший - погиб.

Также на территории округа 40 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 - за отказ от медицинского освидетельствования, 7 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения движения привлечены 49 водителей, 113 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU