За прошедшие выходные на дорогах Югры погибли два человека
В период с 24 по 26 июля на территории округа зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 26 - получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.
Одно из трагических ДТП произошло 24 июля в Нижневартовске. На улице Ленина столкнулись автомобиль «Ауди» и мотоцикл «Кавасаки». Водитель последнего скончался на месте от полученных травм.
Второе происшествие случилось 25 июля в Сургуте. На проспекте Набережной «БМВ» и «Лада» не смогли поделить дорогу. Водителю иномарки удалось отделаться травмами, а второй пострадавший - погиб.
Также на территории округа 40 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 - за отказ от медицинского освидетельствования, 7 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения движения привлечены 49 водителей, 113 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU