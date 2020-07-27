Улицы Нижневартовска расчищают от брошенного транспорта

27 Июль 2020 2020-07-27T07:22:24+03:00

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Жителей Нижневартовска призывают правильно парковать свой транспорт. Если этого не делать, то за возврат автомобиля придётся заплатить не маленькую сумму.

С начала года специалисты совершили более 150 выездов, забрав на штрафстоянку 23 автомобиля. Принять меры было решено после многочисленных жалоб граждан, а также профилактических рейдов.

В случае обнаружения брошенной машины, владельцу выписывается оповещение о предстоящей эвакуации, если он успеет переставить автомобиль, то увозить его никто не будет.

Специалисты напоминают, что согласно правилам благоустройства территории города, стоянка или размещение автомобилей, прицепов, неисправных транспортных средств должны осуществляться в гаражах и на территориях, отведённых для этого.

За нарушение этих правил граждане обязаны оплатить штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU