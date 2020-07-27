Жители Нефтеюганского района жалуются на переполненные мусорные баки

27 Июль 2020 2020-07-27T06:48:02+03:00

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В посёлке Пойковский планируют усовершенствовать качество услуг, оказываемых населению в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Накануне Наталья Комарова обсудила этот вопрос с главой поселения Аллой Бочко.

Принять меры было решено после многочисленных жалоб граждан о том, что мусорные баки зачастую переполнены, а вывоз производится нерегулярно.

Местные власти обследовали контейнерные площадки и направили письма региональному оператору «Югра-экология» о необходимости принять меры по своевременному вывозу отходов.

-На 15 контейнерных площадках предусмотрены работы по обустройству твёрдого, прочного, водонепроницаемого, легко очищаемого покрытия, которое способно выдерживать установку и выкатывания контейнеров без повреждения. Также будут установлены металлические контейнеры на колёсах, бункеры для ликвидации крупногабаритного мусора, - рассказала глава посёлка.

В настоящее время ведётся работа по устранению проблем, связанных с вывозом ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU