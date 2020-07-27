Погода в Югре на 27 июля: днём до +25, местами дождь
В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, местами +4,+9, днём +20...+25, местами +14...+19.
Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +21 градус, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.
Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19 градусов, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.
Нижневартовск: переменная облачность. Днём +18 градусов, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.
Нефтеюганск: облачно, небольшой дождь. Днём +19 градусов, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.
Когалым: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +16 градусов, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU