2020-07-27T05:12:52+03:00
Общество

Погода в Югре на 27 июля: днём до +25, местами дождь

Ветер умеренный
Вера Зенина
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Погода в Югре на 27 июляПогода в Югре на 27 июляФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, местами +4,+9, днём +20...+25, местами +14...+19.

Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +21 градус, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19 градусов, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днём +18 градусов, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.

Нефтеюганск: облачно, небольшой дождь. Днём +19 градусов, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.

Когалым: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +16 градусов, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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