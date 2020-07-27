Погода в Югре на 27 июля: днём до +25, местами дождь

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, местами +4,+9, днём +20...+25, местами +14...+19.

Погода в Югре на 27 июля Фото: pixabay.com

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