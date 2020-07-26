Погода в Югре 26 июля: облачный день

26 Июль 2020 2020-07-26T07:05:01+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 26 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 С º, днем +20, +25 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +22, +24 градуса.

В Сургуте наступит облачный день, временами возможен небольшой дождь. Ветер северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +21 градус.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +20 градусов.

На Руси этот день называли «Берегиня». По погоде отмечали: на архангела Гавриила сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

ИСТОЧНИК KP.RU