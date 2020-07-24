2020-07-24T14:19:46+03:00
Происшествия

Жительница Нефтеюганского района сбила приятеля, катаясь на тракторе

Потерпевшего доставили в больницу с различными травмами
Вера Зенина
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Жительница Нефтеюганского района сбила приятеля тракторомЖительница Нефтеюганского района сбила приятеля тракторомФото: pixabay.com
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В Дежурную часть по Нефтеюганскому району поступило сообщение о несчастном случае.

Прибыв на место, сотрудники выяснили, что на одном из фермерских хозяйств мужчина и женщина употребляли алкоголь. В разгар веселья потерпевший решил преподать своей собутыльнице урок вождения трактором. Выслушав инструкцию, она приступила к управлению техникой. В начале всё было хорошо, но потом случился неприятный инцидент. Двигаясь задним ходом, женщина не заметила своего друга и сбила его трактором.

Мужчину доставили в больницу с травмами различной степени. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На виновницу составили административный протокол. Женщине грозит арест от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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