Жительница Нефтеюганского района сбила приятеля, катаясь на тракторе
В Дежурную часть по Нефтеюганскому району поступило сообщение о несчастном случае.
Прибыв на место, сотрудники выяснили, что на одном из фермерских хозяйств мужчина и женщина употребляли алкоголь. В разгар веселья потерпевший решил преподать своей собутыльнице урок вождения трактором. Выслушав инструкцию, она приступила к управлению техникой. В начале всё было хорошо, но потом случился неприятный инцидент. Двигаясь задним ходом, женщина не заметила своего друга и сбила его трактором.
Мужчину доставили в больницу с травмами различной степени. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
На виновницу составили административный протокол. Женщине грозит арест от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU