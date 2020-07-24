2020-07-24T08:30:48+03:00
Общество

В Солнечном откроется детский сад с бассейном и спортивно-оздоровительным комплексом

Стоимость проекта - 465 миллионов рублей
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.admsr.ruФото: www.admsr.ru
Изменить размер текста:

Жители посёлка Солнечный с нетерпением ждут открытия нового детского сада. Кажется, что в этом месте есть всё для маленьких югорчан: музыкальный зал, физкультурный, а ещё спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Учреждение, площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, рассчитано на 300 малышей.

-Сегодня съездили, посмотрели - объект почти готов. Ведутся завершающие работы по благоустройству прилегающей территории - инвестор заканчивает установку веранд, чистовую отделку помещений, устанавливает учебное оборудование внутри здания. Проект реализуется по плану, и к 15 августа планируется ввод объекта в эксплуатацию, – рассказала начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Елена Мельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заболевших в Югре достигло 15 тысяч человек
Югорчанин - Иван Кирилов занял третье место в контрольной тренировке по бегу на три тысячи метров
За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали несколько подростков
В Югре полыхает почти 7 тысяч гектаров леса
В Солнечном откроется детский сад с бассейном и спортивно-оздоровительным комплексом
В Ханты-Мансийске вручили дипломы учащимся «Школы молодого следователя»
В будущих скверах Нижневартовска появятся специальные QR-коды
В Пыть-Яхе завершили расследование об убийстве двух мужчин своим коллегой
В Нижневартовске проверяют готовность деревянных домов к зиме
В Югре сотрудники ГИБДД проверят водителей на состояние алкогольного опьянения
Погода в Югре на 24 июля: +19 градусов, местами дождь
«Гроза и неосторожное обращение с огнём»: причина всех пожаров в Югре
В Нижневартовском районе незаконно охотились на соболей
Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернете
Власти Сургута потратят 200 миллионов рублей на ремонт двух дорог и одного перекрёстка
Активисты Общероссийского народного фронта проверили качество работ в «Кедровом Логе»
МегаФон предложил цифровые решения для медицины
В Югре представители коренных народов севера продолжают получать «Коробки добра»
В Пыть-Яхе двое молодых людей разыграли ограбление и были задержаны полицией
В Сургуте мошенники украли деньги у ребёнка
В Югре Роспотребнадзор изъял более 26 килограммов мяса
Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 июля 2020 года перевалило за 14 тысяч человек
Житель Ханты-Мансийска осуждён на 16 лет за убийство бывшей супруги и её отчима
Осенью в Сургуте откроется детский сад «Фестивальный»