В Солнечном откроется детский сад с бассейном и спортивно-оздоровительным комплексом

24 Июль 2020 2020-07-24T08:30:48+03:00

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Жители посёлка Солнечный с нетерпением ждут открытия нового детского сада. Кажется, что в этом месте есть всё для маленьких югорчан: музыкальный зал, физкультурный, а ещё спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Учреждение, площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, рассчитано на 300 малышей.

-Сегодня съездили, посмотрели - объект почти готов. Ведутся завершающие работы по благоустройству прилегающей территории - инвестор заканчивает установку веранд, чистовую отделку помещений, устанавливает учебное оборудование внутри здания. Проект реализуется по плану, и к 15 августа планируется ввод объекта в эксплуатацию, – рассказала начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Елена Мельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU