В Ханты-Мансийске вручили дипломы учащимся «Школы молодого следователя»

24 Июль 2020 2020-07-24T07:47:38+03:00

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Целый год «Школа молодого следователя» вела работу на базе Югорского университета.

Проект был создан по инициативе Следственного управления окружной полиции с целью дополнительной подготовки студентов, обучающихся в юридическом институте.

За это время ребята получили много полезных знаний: прошли стажировку, участвовали в практических занятиях и слушали лекции. Всё это позволило студентам лучше познакомиться с работой следователя.

Всего курс окончили 25 выпускников, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность». Участников наградили специальными дипломами и пожелали найти свой путь в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU