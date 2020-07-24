2020-07-24T07:47:38+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске вручили дипломы учащимся «Школы молодого следователя»

Курс окончили 25 выпускников
Вера Зенина
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Фото: МВД России по ХМАО-ЮгреФото: МВД России по ХМАО-Югре
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Целый год «Школа молодого следователя» вела работу на базе Югорского университета.

Проект был создан по инициативе Следственного управления окружной полиции с целью дополнительной подготовки студентов, обучающихся в юридическом институте.

За это время ребята получили много полезных знаний: прошли стажировку, участвовали в практических занятиях и слушали лекции. Всё это позволило студентам лучше познакомиться с работой следователя.

Всего курс окончили 25 выпускников, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность». Участников наградили специальными дипломами и пожелали найти свой путь в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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