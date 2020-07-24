В Ханты-Мансийске вручили дипломы учащимся «Школы молодого следователя»
Целый год «Школа молодого следователя» вела работу на базе Югорского университета.
Проект был создан по инициативе Следственного управления окружной полиции с целью дополнительной подготовки студентов, обучающихся в юридическом институте.
За это время ребята получили много полезных знаний: прошли стажировку, участвовали в практических занятиях и слушали лекции. Всё это позволило студентам лучше познакомиться с работой следователя.
Всего курс окончили 25 выпускников, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность». Участников наградили специальными дипломами и пожелали найти свой путь в жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU