В будущих скверах Нижневартовска появятся специальные QR-коды

24 Июль 2020 2020-07-24T07:28:45+03:00

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Правительство Нижневартовска решило сделать жителям познавательный сюрприз. На территории будущих скверов появятся специальные QR-код. Воспользовавшись ими можно будет узнать интересные факты и события, происходившие в городе.

Одна из первых исторических справок может появиться в сквере «Космонавтов», который строится в районе пересечения улицы 60 лет Октября и проспекта Победы.

-Я предлагаю предусмотреть здесь создание и размещение QR-кода, чтобы отдыхающие с помощью мобильного телефона могли узнать такие интересные факты, как визит советских и российских космонавтов в Нижневартовск. Об этом мало кто знает из современной молодёжи. Это будет интересно узнать и гостям города. Кроме того, подчеркну, что вартовчанин Сергей Рыжиков стал первым югорским космонавтом, - сообщил глава города Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU