В Пыть-Яхе завершили расследование об убийстве двух мужчин своим коллегой

24 Июль 2020 2020-07-24T07:06:47+03:00

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Следственный отдел Пыть-Яха завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в преступлений, предусмотренном п.«в» ч.2 ст.115 и ч.1 ст. 105 УК РФ «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и убийство».

Следствие установило, что 30 мая мужчина, находясь в квартире одного из домов в седьмом микрорайоне Пыть-Яха, повздорил со своим коллегой, который, по его мнению, не хотел выполнять свои рабочие обязанности. В ответ на это 39-летний мужчина ударил обвиняемого в лицо и тут же получил удар кухонным ножом в область предплечья.

Спустя несколько минут обвиняемый затеял ещё одну ссору с другим 68-летним коллегой, причина конфликта была та же. В момент выяснения отношений, обвиняемый несколько раз ударил мужчину кулаком по лицу, а затем - кухонным ножом в грудь и нижнюю часть лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Намереваясь скрыть следы преступления, обвиняемый обернул тело шторой и вынес в лес, затем положил на землю и прикрыл ветками. Но план провалился и преступника задержали. Если суд признает его виновным, то он отправиться в тюрьму на срок до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU