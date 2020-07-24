2020-07-24T05:18:40+03:00
Общество

Погода в Югре на 24 июля: +19 градусов, местами дождь

День обещает быть приятным
Вера Зенина
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Погода в Югре на 24 июля: +19 градусов, местами дождьПогода в Югре на 24 июля: +19 градусов, местами дождьФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днём порывы могут достигать 15 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днём +20...+25, местами до +15.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днём +21, ночью +15. Ветер 4-9 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днём +19, ночью +13. Ветер 4-9 м/с.

Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +13. Ветер 3-8 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +13. Ветер 4-9 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +17, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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