Погода в Югре на 24 июля: +19 градусов, местами дождь
В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днём порывы могут достигать 15 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днём +20...+25, местами до +15.
Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днём +21, ночью +15. Ветер 4-9 м/с.
Сургут: переменная облачность. Днём +19, ночью +13. Ветер 4-9 м/с.
Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +13. Ветер 3-8 м/с.
Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +13. Ветер 4-9 м/с.
Когалым: переменная облачность. Днём +17, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU