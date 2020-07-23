2020-07-23T13:29:55+03:00
Экономика

МегаФон предложил цифровые решения для медицины

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МегаФон предложил цифровые решения для медициныМегаФон предложил цифровые решения для медицины
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МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей, которое позволит государственным и частным медицинским учреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.

Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине: выросла потребность в удаленных консультациях. МегаФон разработал решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.

Медицинские приборы, оснащенные sim-картами, после проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона, где они агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные видит только врач в интерфейсе решения. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием», - говорит директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

Первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии – короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.

Развитие цифровых сервисов МегаФона в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Платформа МегаФона рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Решение МегаФона создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.

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