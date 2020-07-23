В Югре первую партию вакцины от коронавируса испытают на чиновниках
Осенью в Югре состоится вакцинация против коронавируса. Первые, кто проверят на себе новый препарат – высокопоставленные чиновники региона. Таким образом власти хотят снять риски при дальнейшей иммунизации населения.
Партия лекарства поступит в ограниченном количестве, рассчитанном на 150 человек.
Стоит добавить, что сами югорчане не горят желанием прививаться от COVID-19. По результатам опроса только 22% однозначно готовы к вакцинации, скорее готовы - 23%, категорически отказываются - 26% и еще 29% - скорее против.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 июля 2020 года перевалило за 14 тысяч человек. Последние новости о коронавирусе на сегодняшний день (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU