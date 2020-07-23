23 Июль 2020 2020-07-23T12:21:41+03:00

В Югре первую партию вакцины от коронавируса испытают на чиновниках Фото: pixabay.com

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Осенью в Югре состоится вакцинация против коронавируса. Первые, кто проверят на себе новый препарат – высокопоставленные чиновники региона. Таким образом власти хотят снять риски при дальнейшей иммунизации населения.

Партия лекарства поступит в ограниченном количестве, рассчитанном на 150 человек.

Стоит добавить, что сами югорчане не горят желанием прививаться от COVID-19. По результатам опроса только 22% однозначно готовы к вакцинации, скорее готовы - 23%, категорически отказываются - 26% и еще 29% - скорее против.

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ИСТОЧНИК KP.RU