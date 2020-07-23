В Сургуте мошенники украли деньги у ребёнка

23 Июль 2020 2020-07-23T11:48:51+03:00

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В полицию Сургута обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что 11-летний сын попросил у неё банковскую карту, собираясь купить товар в интернете.

Следствие выяснило, что мальчик состоит в игровом сообществе «Fast Skins/CS:GO & DOTA2/CSGORUN» во «ВКонтакте». В один из дней он увидел объявление о продаже бустеров для компьютерных игр, опубликованное в этой группе. Недолго думая, ребёнок вступил в переписку с продавцом, после чего внёс предоплату за товар в размере 4100 рублей. Спустя время продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU