В Югре Роспотребнадзор изъял более 26 килограммов мяса

23 Июль 2020 2020-07-23T11:25:12+03:00

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Специалисты окружного Роспотребнадзора подвели итоги проверки мясной продукции.

В течение полугода сотрудники проинспектировали более 4300 торговых предприятий, в том числе 21 мясоперерабатывающее, все они нуждались в тщательной проверке

За это время было исследовано 646 проб мяса и мясной продукции. Удельный вес, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 1,7%.

Других нарушений тоже оказалось предостаточно: отсутствие информации о товаре, изготовителе, продавце; нарушение условий хранения и сроков годности; несоблюдение правил товарного соседства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении и размещении отходов производства.

В итоге специалисты изъяли 29 партий мяса весом 26,380 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU