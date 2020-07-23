В Югре Роспотребнадзор изъял более 26 килограммов мяса
Специалисты окружного Роспотребнадзора подвели итоги проверки мясной продукции.
В течение полугода сотрудники проинспектировали более 4300 торговых предприятий, в том числе 21 мясоперерабатывающее, все они нуждались в тщательной проверке
За это время было исследовано 646 проб мяса и мясной продукции. Удельный вес, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 1,7%.
Других нарушений тоже оказалось предостаточно: отсутствие информации о товаре, изготовителе, продавце; нарушение условий хранения и сроков годности; несоблюдение правил товарного соседства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении и размещении отходов производства.
В итоге специалисты изъяли 29 партий мяса весом 26,380 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU