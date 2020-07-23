Житель Ханты-Мансийска осуждён на 16 лет за убийство бывшей супруги и её отчима

23 Июль 2020 2020-07-23T10:24:50+03:00

Своё зверство мужчина оправдал тем, что жена лишает его возможности видеться с детьми

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В Ханты-Мансийске суд вынес обвинительный приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ «убийство двух лиц».

Следствие выяснило, что 30 мая 2019 года обвиняемый, вооружившись одноствольным карабином, отправился к месту жительства свой бывшей супруги. Дверь ему открыл отчим женщины и сразу потребовал покинуть дом, но у злоумышленника были свои планы. Подняв карабин, он выстрелил мужчине в голову и туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Далее преступник направился в комнату, где пряталась бывшая супруга. Жалеть женщину он не собирался и убил её двумя выстрелами - в голову и туловище.

После этого злоумышленник забрал двоих общих детей и скрылся с места преступления.

Объяснить хладнокровное убийство он решил тем, что супруга могла лишить его возможности видеться с детьми, собираясь переехать в другой субъект Российской Федерации.

Подсудимый признан виновным и будет направлен в колонию строго режима, где проведёт 16 лет. Также с осужденного взыскана моральная компенсация в пользу родственников погибших - более 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU