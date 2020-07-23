В детском саду Нижневартовска прошёл шахматный турнир

23 Июль 2020 2020-07-23T09:02:53+03:00

Все участники получили грамоты и подарки

Изменить размер текста: A A

Воспитанники детского сада №38 приняли участие в шахматном турнире. Состязание стало проверкой знаний, которые ребята получили в течение года. Малышам рассказывали, как ориентироваться на шахматной доске, правильно расставлять фигуры перед игрой, рокировать и пользоваться терминами.

Маленькие шахматисты подошли к игре со всей серьезностью, проявив целеустремленность и находчивость.

Чтобы победить в шахматах, надо много тренироваться. Поэтому юные стратеги играют не только в детском саду, но и дома с родителями.

Всем участникам были вручены грамоты, медали, благодарности и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU