2020-07-23T09:02:53+03:00
Спорт

В детском саду Нижневартовска прошёл шахматный турнир

Все участники получили грамоты и подарки
Вера Зенина
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Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"
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Воспитанники детского сада №38 приняли участие в шахматном турнире. Состязание стало проверкой знаний, которые ребята получили в течение года. Малышам рассказывали, как ориентироваться на шахматной доске, правильно расставлять фигуры перед игрой, рокировать и пользоваться терминами.

Маленькие шахматисты подошли к игре со всей серьезностью, проявив целеустремленность и находчивость.

Чтобы победить в шахматах, надо много тренироваться. Поэтому юные стратеги играют не только в детском саду, но и дома с родителями.

Всем участникам были вручены грамоты, медали, благодарности и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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