В детском саду Нижневартовска прошёл шахматный турнир
Воспитанники детского сада №38 приняли участие в шахматном турнире. Состязание стало проверкой знаний, которые ребята получили в течение года. Малышам рассказывали, как ориентироваться на шахматной доске, правильно расставлять фигуры перед игрой, рокировать и пользоваться терминами.
Маленькие шахматисты подошли к игре со всей серьезностью, проявив целеустремленность и находчивость.
Чтобы победить в шахматах, надо много тренироваться. Поэтому юные стратеги играют не только в детском саду, но и дома с родителями.
Всем участникам были вручены грамоты, медали, благодарности и памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU