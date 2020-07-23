«Литературная лаборатория» Югры снимет буктрейлеры по классическим произведениям

23 Июль 2020 2020-07-23T08:28:25+03:00

Работа над сценарием уже идёт

Изменить размер текста: A A

Талантливая молодёжь Ханты-Мансийска, входящая в число посетителей библиорума «БуквА», выиграла денежный грант и направила средства на создание «Литературной лаборатории».

Цель довольно проста - популяризация классической литературы путём создания современных буктрейлеров и комиксов.

Проект имеет два направления: создание короткометражных буктрейлеров, а также комиксов, веб-комиксов и арт-объектов.

Буктрейлер - это короткий видеоролик, показывающий самые интересные моменты книги. Сейчас идёт разработка первого сценария на основе повести Николая Гоголя «Вий». Местом будущих съёмок станет этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Основной состав съёмочной группы уже подобран. Большая часть из них - участники театральной студии «Дельтаплан», а также волонтёры самого библиорума.

Работа над первым комиксом тоже идёт полным ходом. Выбор пал на рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль».

ИСТОЧНИК KP.RU