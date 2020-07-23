2020-07-23T08:28:25+03:00
Звезды

«Литературная лаборатория» Югры снимет буктрейлеры по классическим произведениям

Работа над сценарием уже идёт
Вера Зенина
Поделиться:
«Литературная лаборатория» Югры снимет буктрейлеры по классическим произведениям«Литературная лаборатория» Югры снимет буктрейлеры по классическим произведениямФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Талантливая молодёжь Ханты-Мансийска, входящая в число посетителей библиорума «БуквА», выиграла денежный грант и направила средства на создание «Литературной лаборатории».

Цель довольно проста - популяризация классической литературы путём создания современных буктрейлеров и комиксов.

Проект имеет два направления: создание короткометражных буктрейлеров, а также комиксов, веб-комиксов и арт-объектов.

Буктрейлер - это короткий видеоролик, показывающий самые интересные моменты книги. Сейчас идёт разработка первого сценария на основе повести Николая Гоголя «Вий». Местом будущих съёмок станет этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Основной состав съёмочной группы уже подобран. Большая часть из них - участники театральной студии «Дельтаплан», а также волонтёры самого библиорума.

Работа над первым комиксом тоже идёт полным ходом. Выбор пал на рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Литературная лаборатория» Югры снимет буктрейлеры по классическим произведениям
Плавполиклиника Югры смогла помочь более 6 тысячам пациентов
Мотогонщики из Мегиона заняли второе место на чемпионате УРФО
В Югре контактировавших с ковид-больными будут тестировать один раз
«Кедровый лог» готов встретить сургутян после долгого закрытия
Наталья Комарова подписала документ о переходе к первому этапу снятия ограничений
Погода в Югре на 23 июля: +19 градусов, местами дождь
Октябрьский и Советский районы будут совместно бороться с коронавирусом
В Нижневартовске открылась первая модельная библиотека
В Урае женщина с наркотиками пряталась в лесу
В Сургуте отремонтировали почти 60 городских улиц и три дороги к дачным посёлкам
Югорчан просят оказать гуманитарную помощь больным детям из Нижневартовска
В Ханты-Мансийске появятся квартиры для людей с ограниченными возможностями
С начала сезона от укуса клещей пострадали более 4 тысяч югорчан
Жители Урая жалуется на запах дыма в городе
В Сургутском районе задержали мужчину с наркотиками
Жителей Мегиона приглашают к участию в викторине, посвящённой родному краю