2020-07-23T07:49:51+03:00
Здоровье

Плавполиклиника Югры смогла помочь более 6 тысячам пациентов

Навигация началась 25 мая и завершится к концу лета
Вера Зенина
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Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"
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В Югре подвели итоги работы плавполиклиники. За время экспедиции медицинская бригада посетила 20 населённых пунктов Кондинского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Березовского районов.

На приёме у узких специалистов побывали 6088 пациентов, а 2298 прошли обследование на современном медицинском оборудовании, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое исследования.

-Всего же за лето планируется принять более 6 тысяч жителей отдалённых поселений Югры, провести свыше 16 тысяч медицинских осмотров, врачебных консультаций, специализированных и лабораторных исследований, - сообщил главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов.

Сейчас плавполиклиника помогает народу ханты, находясь в селе Теги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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