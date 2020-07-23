Плавполиклиника Югры смогла помочь более 6 тысячам пациентов
В Югре подвели итоги работы плавполиклиники. За время экспедиции медицинская бригада посетила 20 населённых пунктов Кондинского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Березовского районов.
На приёме у узких специалистов побывали 6088 пациентов, а 2298 прошли обследование на современном медицинском оборудовании, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое исследования.
-Всего же за лето планируется принять более 6 тысяч жителей отдалённых поселений Югры, провести свыше 16 тысяч медицинских осмотров, врачебных консультаций, специализированных и лабораторных исследований, - сообщил главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов.
Сейчас плавполиклиника помогает народу ханты, находясь в селе Теги.
ИСТОЧНИК KP.RU