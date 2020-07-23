2020-07-23T06:47:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре контактировавших с ковид-больными будут тестировать один раз

Двухнедельный карантин никто не отменял
Вера Зенина
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Фото: типичный Нефтеюганск, соцсеть «ВКонтакте»Фото: типичный Нефтеюганск, соцсеть «ВКонтакте»
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В Югре ввели новые правила тестирования для тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Провести в изоляции две недели придётся в любом случае, а вот тестирование будет проводиться только один раз.

Брать пробы бригада приедет на 10-12 день после контакта с заражённым. Отметим, что речь идёт только о людях, у которых полностью отсутствуют симптомы простуды. Если же югорчанин чувствует недомогание, то врачи обязаны сразу провести обследование.

Стоит добавить, что вне зависимости от результатов тестирования - положительного или отрицательного, контактировавшему необходимо выдержать двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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