22 Июль 2020 2020-07-22T16:22:11+03:00

Октябрьский и Советский районы будут совместно бороться с коронавирусом Фото: pixabay.com

Анна Куташова и Игорь Набатов подписали соглашение о сотрудничестве

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Октябрьский и Советский районы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве по защите населения и территорий от COVID-19.

Документ закрепляет отношения между муниципалитетами на основе равенства, уважения, доверия и партнёрства, а также способствует развитию взаимоотношений между всеми органами местного самоуправления.

Соглашение было подписано 21 июля дистанционным путём. Помимо коронавируса главы обсудили сотрудничество в сфере экономики, спорта, культуры и туризма.

-Заключенное соглашение позволит принимать совместные решения, более эффективно реализовывать определенные мероприятия, обмениваться опытом и оперативной информацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - сообщила глава Октябрьского района Анна Куташова.

ИСТОЧНИК KP.RU