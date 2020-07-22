Октябрьский и Советский районы будут совместно бороться с коронавирусом
Октябрьский и Советский районы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве по защите населения и территорий от COVID-19.
Документ закрепляет отношения между муниципалитетами на основе равенства, уважения, доверия и партнёрства, а также способствует развитию взаимоотношений между всеми органами местного самоуправления.
Соглашение было подписано 21 июля дистанционным путём. Помимо коронавируса главы обсудили сотрудничество в сфере экономики, спорта, культуры и туризма.
-Заключенное соглашение позволит принимать совместные решения, более эффективно реализовывать определенные мероприятия, обмениваться опытом и оперативной информацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - сообщила глава Октябрьского района Анна Куташова.
ИСТОЧНИК KP.RU