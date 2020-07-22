2020-07-22T16:22:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Октябрьский и Советский районы будут совместно бороться с коронавирусом

Анна Куташова и Игорь Набатов подписали соглашение о сотрудничестве
Вера Зенина
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Октябрьский и Советский районы будут совместно бороться с коронавирусомОктябрьский и Советский районы будут совместно бороться с коронавирусомФото: pixabay.com
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Октябрьский и Советский районы подписали соглашение о взаимном сотрудничестве по защите населения и территорий от COVID-19.

Документ закрепляет отношения между муниципалитетами на основе равенства, уважения, доверия и партнёрства, а также способствует развитию взаимоотношений между всеми органами местного самоуправления.

Соглашение было подписано 21 июля дистанционным путём. Помимо коронавируса главы обсудили сотрудничество в сфере экономики, спорта, культуры и туризма.

-Заключенное соглашение позволит принимать совместные решения, более эффективно реализовывать определенные мероприятия, обмениваться опытом и оперативной информацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - сообщила глава Октябрьского района Анна Куташова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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