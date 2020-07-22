В Нижневартовске открылась первая модельная библиотека
Нижневартовская городская библиотека №8 получила вторую жизнь. Теперь она имеет статус модельной и единственной в районе.
Благодаря ремонту, который сделан в рамках реализации Национального проекта «Культура», удалось обновить интерьер, мебель и оборудование.
-В модельной библиотеке обновлён книжный фонд. Она подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки, в ближайшее время присоединится к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Мастера сургутского предприятия в срок исполнили свои обязательства по поставке мебели. Сейчас уже завезены мягкие стулья, собран подиум для Арт-холла, установлены новые стеллажи современного дизайна, из качественных материалов, с мягкими местами для чтения, - рассказала директор МБУ «Библиотечно-информационной системы» Ирина Ивлеева.
Все сотрудники прошли обучение по программам повышения квалификации, поэтому стоит ждать много интересных мероприятий для жителей всех возрастов.
ИСТОЧНИК KP.RU