2020-07-22T15:26:00+03:00
Звезды

В Нижневартовске открылась первая модельная библиотека

Прийти туда сможет любой желающий
Вера Зенина
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Фото: официальный НижневартовскФото: официальный Нижневартовск
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Нижневартовская городская библиотека №8 получила вторую жизнь. Теперь она имеет статус модельной и единственной в районе.

Благодаря ремонту, который сделан в рамках реализации Национального проекта «Культура», удалось обновить интерьер, мебель и оборудование.

-В модельной библиотеке обновлён книжный фонд. Она подключена к ресурсам Национальной электронной библиотеки, в ближайшее время присоединится к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Мастера сургутского предприятия в срок исполнили свои обязательства по поставке мебели. Сейчас уже завезены мягкие стулья, собран подиум для Арт-холла, установлены новые стеллажи современного дизайна, из качественных материалов, с мягкими местами для чтения, - рассказала директор МБУ «Библиотечно-информационной системы» Ирина Ивлеева.

Все сотрудники прошли обучение по программам повышения квалификации, поэтому стоит ждать много интересных мероприятий для жителей всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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