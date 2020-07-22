2020-07-22T14:26:37+03:00
Экономика

В Сургуте отремонтировали почти 60 городских улиц и три дороги к дачным посёлкам

Работы начались ещё в марте
Вера Зенина
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Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"
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В Сургуте отремонтировали 59 городских улиц и три дороги к дачным посёлкам. Для этого использовали классический способ – горячим асфальтированием.

-Метод работает так: основание ямы бетонируется и высушивается, затем выбоина заполняется битумом и щебнем при высокой температуре. Это простой и надёжный ремонт полотна, - рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов.

Бюджет по этому проекту был израсходован раньше окончания работ, поэтому пришлось воспользоваться дополнительными средствами. Покроют расходы за счёт корректировки другого проекта - ремонта улицы Геологической. Тогда удалось сэкономить значительную сумму благодаря более эффективным строительным решениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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