Югорчан просят оказать гуманитарную помощь больным детям из Нижневартовска

22 Июль 2020 2020-07-22T14:02:08+03:00

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Жители региона с охотой откликнулись на просьбу, собрать гуманитарную помощь для детей, проходящих курс химиотерапии в детской ОКБ Нижневартовска.

-В основном это были Сургутяне, жители Ханты-Мансийска, Мегиона и Нижневартовска. Но стоит отметить, что география желающих помочь постоянно расширяется и мы продолжаем принимать помощь. Больше всего не хватает хозяйственных товаров и различных настольных игр, которые так любят дети- рассказал представитель гуманитарного добровольческого корпуса.

Акция по сбору необходимых вещей и продуктов будет продолжится на этой неделе. Главное - помнить и поддерживать этих ребят в течение всего года, наполняя их жизнь радостью, любовью и заботой.

ИСТОЧНИК KP.RU