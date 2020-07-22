Югорчан просят оказать гуманитарную помощь больным детям из Нижневартовска
Жители региона с охотой откликнулись на просьбу, собрать гуманитарную помощь для детей, проходящих курс химиотерапии в детской ОКБ Нижневартовска.
-В основном это были Сургутяне, жители Ханты-Мансийска, Мегиона и Нижневартовска. Но стоит отметить, что география желающих помочь постоянно расширяется и мы продолжаем принимать помощь. Больше всего не хватает хозяйственных товаров и различных настольных игр, которые так любят дети- рассказал представитель гуманитарного добровольческого корпуса.
Акция по сбору необходимых вещей и продуктов будет продолжится на этой неделе. Главное - помнить и поддерживать этих ребят в течение всего года, наполняя их жизнь радостью, любовью и заботой.
ИСТОЧНИК KP.RU