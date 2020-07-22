В Ханты-Мансийске появятся квартиры для людей с ограниченными возможностями

22 Июль 2020 2020-07-22T13:28:07+03:00

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В Ханты-Мансийске появится жильё для людей с нарушением опорно-двигательной системы, а также слуха и зрения.

Такие квартиры будут включать целый ряд требований: свободный вход и выход из подъезда, расстановку тактильных, звуковых, световых указателей, определена ширина проходов и проездов. В комнатах появится возможность подъехать к местам отдыха и бытовой технике. Пользоваться мебелью и оборудованием можно будет без посторонней помощи, включая кухню.

-Типовые проекты квартиры предусматривают создание условий, благодаря которым, человек с ограниченными возможностями здоровья сможет быть максимально самостоятельным. Перед тем как приступить к оборудованию жилья, каждый проект будет обсуждаться с самим жителем, учтём все индивидуальные потребности и пожелания для создания максимально комфортных условий, - сообщил Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

ИСТОЧНИК KP.RU