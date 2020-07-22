С начала сезона от укуса клещей пострадали более 4 тысяч югорчан

22 Июль 2020 2020-07-22T12:53:23+03:00

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Клещи атаковали югорчан. С начала сезона за медицинская помощь потребовалась 4064 жителям. Больше всего обращений зафиксировано в Ханты-Мансийске - 610 случаев, Пыть-Яхе - 562, Нефтеюганске - 540, Нижневартовске - 362, Нефтеюганском районе - 292, Кондинском районе - 278, Сургуте – 283.

За 29 недель в лабораториях округа проведено исследование 1955 насекомых, из них возбудители клещевых инфекций обнаружены в 27,3% случаев.

Наиболее часто нападение происходит на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу - 33,7%, на дачах и садовых участках пострадало - 31,9%. В пределах населенных пунктов подверглись укусу - 22,5%. За пределами округа пострадало 1,8% обратившихся.

Напоминаем, если присасывания клеща избежать не удалось, необходимо как можно раньше его снять и обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU