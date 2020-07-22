2020-07-22T12:53:23+03:00
Общество

С начала сезона от укуса клещей пострадали более 4 тысяч югорчан

Наибольшее число в Ханты-Мансийске
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Клещи атаковали югорчан. С начала сезона за медицинская помощь потребовалась 4064 жителям. Больше всего обращений зафиксировано в Ханты-Мансийске - 610 случаев, Пыть-Яхе - 562, Нефтеюганске - 540, Нижневартовске - 362, Нефтеюганском районе - 292, Кондинском районе - 278, Сургуте – 283.

За 29 недель в лабораториях округа проведено исследование 1955 насекомых, из них возбудители клещевых инфекций обнаружены в 27,3% случаев.

Наиболее часто нападение происходит на обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу - 33,7%, на дачах и садовых участках пострадало - 31,9%. В пределах населенных пунктов подверглись укусу - 22,5%. За пределами округа пострадало 1,8% обратившихся.

Напоминаем, если присасывания клеща избежать не удалось, необходимо как можно раньше его снять и обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске открылась первая модельная библиотека
В Урае женщина с наркотиками пряталась в лесу
В Сургуте отремонтировали почти 60 городских улиц и три дороги к дачным посёлкам
Югорчан просят оказать гуманитарную помощь больным детям из Нижневартовска
В Ханты-Мансийске появятся квартиры для людей с ограниченными возможностями
С начала сезона от укуса клещей пострадали более 4 тысяч югорчан
Жители Урая жалуется на запах дыма в городе
В Сургутском районе задержали мужчину с наркотиками
Жителей Мегиона приглашают к участию в викторине, посвящённой родному краю
В Югре преступная группировка похитила более 740 тонн нефти
Югорчане, застрявшие в Африке и Иордании по причине коронавируса, смогли вернуться домой
Жители Югры смогут прогуляться по аллее смайлов
Команда школьников из Югры приняла участие в кейс-марафоне "ЭнерГений"
Югра вошла в топ-10 рейтинга по качеству жизни в российских регионах
Югорские фотографы приняли участие в летнем споттинге
В Ханты-Мансийске раньше срока отремонтировали объездную дорогу
В Югре появятся волонтёрские отряды для помощи пожарным
ВТБ в Тюменской области выдал ипотеку под 6,5% на 770 млн рублей
В Сургуте перекроют движение через реку Обь
Погода в Югре на 22 июля: воздух прогреется до +27, местами дождь
Жителей Югры призывают написать пару слов потомкам
В Югре стартует вело-челлендж «UGRA RIDE»
С начала сезона в Югре утонули почти 30 человек
«Долой запреты»: Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Югорчанин решил заработать на интим-товарах
В Сургуте драка на ножах закончилась смертью одного из участников
Более 12 миллионов рублей направят на поддержку малообеспеченных семей Югры
Дети-инвалиды Югры получат новое оборудование для занятий спортом
В Югре может появиться тепличный комбинат, производящий более 5 тысяч тонн овощей в год