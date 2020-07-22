2020-07-22T12:12:52+03:00
Происшествия

Жители Урая жалуется на запах дыма в городе

Ситуацию разъяснил начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона
Вера Зенина
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Фото: МЧС России по ХМАО-ЮгреФото: МЧС России по ХМАО-Югре
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На улицах Урая ощущается стойкий запах дыма и это очень беспокоит местных жителей.

Однако поводов для опасения нет.

-Леса вблизи города не горят. Запах гари приносят за сотни километров ветра, дующие со стороны крупных пожаров. Никакой угрозы населенным пунктам, в том числе городу Урай не существует, - прокомментировал Евгений Яремако, начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона.

На сегодняшний день в Кондинском районе действуют 13 пожаров, на общей площади более 2 тысяч гектаров.

В их тушении участвуют формирования Лесоавиаохраны, задействованы 5 воздушных суден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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