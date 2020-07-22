Жители Урая жалуется на запах дыма в городе
На улицах Урая ощущается стойкий запах дыма и это очень беспокоит местных жителей.
Однако поводов для опасения нет.
-Леса вблизи города не горят. Запах гари приносят за сотни километров ветра, дующие со стороны крупных пожаров. Никакой угрозы населенным пунктам, в том числе городу Урай не существует, - прокомментировал Евгений Яремако, начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона.
На сегодняшний день в Кондинском районе действуют 13 пожаров, на общей площади более 2 тысяч гектаров.
В их тушении участвуют формирования Лесоавиаохраны, задействованы 5 воздушных суден.
ИСТОЧНИК KP.RU