Жителей Мегиона приглашают к участию в викторине, посвящённой родному краю

22 Июль 2020 2020-07-22T11:13:04+03:00

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Музей геологии, нефти и газа приглашает жителей Мегиона принять участие в онлайн викторине, посвящённой Международному дню дружбы.

Мероприятие начнётся 30 июля в 12.00. Желающим необходимо зайти на официальную страницу музея во «ВКонтакте» и заполнить Google-форму с нестандартными вопросами. Чтобы оказаться в лидерах, необходимо подтянуть знания о истории округа и его развитии. Заполненную форму необходимо отправить до 12.00 следующего дня.

Принять участие в мероприятии могут семейные и дружеские команды, возраст и состав участников не имеет значения.

Подведение итогов состоится 7 августа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: + 7 912 514 42 95, заведующий отделом по организации мероприятий Салыкина Анна Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU