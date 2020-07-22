Жителей Мегиона приглашают к участию в викторине, посвящённой родному краю
Музей геологии, нефти и газа приглашает жителей Мегиона принять участие в онлайн викторине, посвящённой Международному дню дружбы.
Мероприятие начнётся 30 июля в 12.00. Желающим необходимо зайти на официальную страницу музея во «ВКонтакте» и заполнить Google-форму с нестандартными вопросами. Чтобы оказаться в лидерах, необходимо подтянуть знания о истории округа и его развитии. Заполненную форму необходимо отправить до 12.00 следующего дня.
Принять участие в мероприятии могут семейные и дружеские команды, возраст и состав участников не имеет значения.
Подведение итогов состоится 7 августа.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: + 7 912 514 42 95, заведующий отделом по организации мероприятий Салыкина Анна Юрьевна.
ИСТОЧНИК KP.RU