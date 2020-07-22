2020-07-22T10:39:04+03:00
Происшествия

В Югре преступная группировка похитила более 740 тонн нефти

В её состав входили работники нефтедобывающего предприятия
Вера Зенина
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Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмыЗлоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмыФото: pixabay.com
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В Югорске утвердили обвинительное заключение преступной группе из семи человек. Злоумышленников подозревают сразу в нескольких преступлениях: кража, совершенная организованной группой из нефтепровода в особо крупном размере, а также покушение на кражу из нефтепровода.

Следствие установило, что в марте 2019 года житель Свердловской области организовал преступную группировку для продажи краденой нефти. Заниматься преступной деятельностью они собирались на территории Советского района.

За пять месяцев злоумышленники похитили более 743 тонн нефти на сумму свыше 17 миллионов рублей.

В конце июля 2019 года преступная группы была задержана и ожидает решения суда.

За совершенные деяния мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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