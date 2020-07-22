Югорчане, застрявшие в Африке и Иордании по причине коронавируса, смогли вернуться домой

22 Июль 2020 2020-07-22T09:40:56+03:00

Югорчане смогли вернуться домой из Африки и Иордании Фото: pixabay.com

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Жители Югры продолжают возвращаться домой. Накануне в Москве приземлился самолёт с российскими гражданами из Африки и Иордании, на борту находились пассажиры из Нижневартовска.

Полёт длился сто часов, за это время экипажу пришлось делать огромный крюк: Танзания, Кения, Гана, Либерия, Камерун, Мозамбик, Эфиопия, Уганда, Иордания и только потом курс на Москву.

Напоминаем, что за весь период закрытия границ на родину прибыли 684 югорчанина.

Все они прошли обязательный карантин в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU