Югорчане, застрявшие в Африке и Иордании по причине коронавируса, смогли вернуться домой
Полёт длился сто часов
Югорчане смогли вернуться домой из Африки и ИорданииФото: pixabay.com
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Жители Югры продолжают возвращаться домой. Накануне в Москве приземлился самолёт с российскими гражданами из Африки и Иордании, на борту находились пассажиры из Нижневартовска.
Полёт длился сто часов, за это время экипажу пришлось делать огромный крюк: Танзания, Кения, Гана, Либерия, Камерун, Мозамбик, Эфиопия, Уганда, Иордания и только потом курс на Москву.
Напоминаем, что за весь период закрытия границ на родину прибыли 684 югорчанина.
Все они прошли обязательный карантин в течение двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU