Команда школьников из Югры приняла участие в кейс-марафоне "ЭнерГений"

22 Июль 2020 2020-07-22T08:35:21+03:00

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Представить регион на конкурсе выпала честь ребятам из нижневартовской школы №42 и излучинской №2.

На завершающем этапе, который проходил в горном университете Санкт-Петербурге, они продемонстрировали проект, посвящённый разработке морского месторождения углеводородов.

Для победы в состязании молодые люди, разбитые на четыре команды, должны были продемонстрировать жюри целый набор знаний и навыков. Например, способность оценивать потенциальные объёмы добычи, прогнозировать экономическую эффективность эксплуатации залежей, составлять график строительно-монтажных работ и, самое главное, трудиться в команде.

Всем участникам вручили сертификаты, которые гарантируют преимущество при поступлении в губкинский университет нефти и газа, а также в горный университет Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU