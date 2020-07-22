Югорские фотографы приняли участие в летнем споттинге

22 Июль 2020 2020-07-22T08:30:37+03:00

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Нижневартовские фотографы приняли участие в летнем споттинге.

Мероприятие проходило в международном аэропорту Симферополя и длилось 10 часов. За это время фотографы сняли взлёты, посадки, руление и обслуживание более полусотни самолетов.

-Любителям авиации удалось запечатлеть отечественные SSJ100 и Як-40, лайнеры Airbus и Boeing, включая широкофюзеляжные Boeing 767, два Boeing 777 и сразу три Boeing 747. Главным сюрпризом споттинга стал прилёт двухпалубного Boeing 747 в спецливрее «Тигролёт", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

По итогам споттинга проведут конкурс, авторы лучших работ получат сертификат на перелёт, набор сувенирной продукции и модели самолётов от авиакомпаний.

Добавим, что споттинг - это вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и их фотографировании.

ИСТОЧНИК KP.RU