В Ханты-Мансийске раньше срока отремонтировали объездную дорогу

22 Июль 2020 2020-07-22T07:22:40+03:00

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В Ханты-Мансийске завершился ремонт объездной дороги. Объект, протяжённостью более 5,3 километра, отремонтировали на 2,5 месяца раньше срока.

Новое покрытие обладает большей прочностью и заниженным уровнем шума во время движения транспорта. Также рабочие привели в порядок откосы, нанесли разметку и укрепили обочины.

Оценить качество работ приезжала особая комиссия. Осмотрев магистраль, специалисты остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU