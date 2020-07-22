2020-07-22T06:43:37+03:00
Общество

В Югре появятся волонтёрские отряды для помощи пожарным

Инициатором идеи стал гуманитарный добровольческий корпус
Вера Зенина
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Фото: гуманитарный добровольческий корпус, соцсеть «ВКонтакте»Фото: гуманитарный добровольческий корпус, соцсеть «ВКонтакте»
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В Югре появятся волонтёрские отряды, которые будут помогать пожарным в тушении лесов.

Всех записавшихся граждан обучат специалисты МЧС и Авиалесоохраны. В ведомствах уже прорабатываются точки сбора, логистика мобильных отрядов, решается вопрос о страховании и питании добровольцев.

-Пожароопасная ситуация стабилизируется, сил и средств для борьбы с огнём достаточно, но иметь подготовленные, мобильные отряды в разных муниципалитетах – хорошее подспорье при ухудшении ситуации, - сообщили в окружном департаменте недропользования.

Чтобы стать добровольцем, необходимо заполнить заявку на сайте «ГУМКОРПУС.РФ» или обратиться по фактическому адресу: Сургут, проспект Ленина 67 а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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