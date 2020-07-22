В Югре появятся волонтёрские отряды для помощи пожарным
В Югре появятся волонтёрские отряды, которые будут помогать пожарным в тушении лесов.
Всех записавшихся граждан обучат специалисты МЧС и Авиалесоохраны. В ведомствах уже прорабатываются точки сбора, логистика мобильных отрядов, решается вопрос о страховании и питании добровольцев.
-Пожароопасная ситуация стабилизируется, сил и средств для борьбы с огнём достаточно, но иметь подготовленные, мобильные отряды в разных муниципалитетах – хорошее подспорье при ухудшении ситуации, - сообщили в окружном департаменте недропользования.
Чтобы стать добровольцем, необходимо заполнить заявку на сайте «ГУМКОРПУС.РФ» или обратиться по фактическому адресу: Сургут, проспект Ленина 67 а.
ИСТОЧНИК KP.RU