Погода в Югре на 22 июля: воздух прогреется до +27, местами дождь

22 Июль 2020 2020-07-22T05:21:44+03:00

Погода в Югре на 22 июля Фото: pixabay.com

День обещает быть приятным

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В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северных и восточных направлений 4-9 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днём +22...+27, по северу и востоку +15...+20.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +23 градусов, ночью похолодает до +15. Ветер 4-11 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днём +18, ночью +12. Ветер 6-12 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +16, ночью +12. Ветер 7-13 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19, ночью +13. Ветер 6-12 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +14, ночью +11. Ветер 6-13 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU