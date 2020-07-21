Жителей Югры призывают написать пару слов потомкам

21 Июль 2020 2020-07-21T16:18:11+03:00

Прочитать послания потомкам можно будет через 10 лет Фото: pixabay.com

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В Югре стартует проект «90 слов». Его цель – собрать лучшие сочинения-обращения жителей региона к своим потомкам 2030 года. Далее послания передадут на хранение в государственный архив Югры.

Оказаться в роли предшественника может любой желающий, единственное условие - возраст от 7 лет. Подать заявки можно с 1 августа по 20 ноября.

Конкурсные работы необходимо отправить на адрес электронной почты archive@gahmao.ru с темой сообщения «90 слов».

Публичное обнародование посланий произойдёт в декабре 2030 года и будет приурочено к 100-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU