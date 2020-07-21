Жителей Югры призывают написать пару слов потомкам
В Югре стартует проект «90 слов». Его цель – собрать лучшие сочинения-обращения жителей региона к своим потомкам 2030 года. Далее послания передадут на хранение в государственный архив Югры.
Оказаться в роли предшественника может любой желающий, единственное условие - возраст от 7 лет. Подать заявки можно с 1 августа по 20 ноября.
Конкурсные работы необходимо отправить на адрес электронной почты archive@gahmao.ru с темой сообщения «90 слов».
Публичное обнародование посланий произойдёт в декабре 2030 года и будет приурочено к 100-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU