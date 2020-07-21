С начала сезона в Югре утонули почти 30 человек
В Югре сотрудники МЧС продолжают патрулировать водоёмы и пляжи.
С начала сезона спасатели осмотрели более 950 водных объектов и проинструктировали около 18 тысяч человек. Помимо разъяснительной работы инспекторы наказывали нарушителей административным взысканием, составив 210 протоколов.
-В этом году были усилены меры профилактики гибели людей на водоемах, мы уже провели в полтора раза больше патрулирований и инструктажей, чем за этот период в прошлом году, ежедневно инспекторы обследуют места купания. Особую обеспокоенность вызывают дети, находящиеся без присмотра и люди, купающиеся в местах с сильным течением, - рассказала заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Ольга Кашкарова.
Несмотря на усиленные меры, количество трагических случаев на воде растёт с каждым годом. За прошедший период на югорских реках и водоёмах погибли 28 человек, 15 из них – купаясь в неподготовленных местах, а 10 – при использовании маломерных судов. В оставшихся трёх случаях причины гибели устанавливаются.
Специалисты МЧС объясняют, что избежать трагических последствий можно, если купаться на пляжах, где дежурят профессиональные спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU