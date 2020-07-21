2020-07-21T17:10:29+03:00
Происшествия

С начала сезона в Югре утонули почти 30 человек

Сотрудники МЧС призывают югорчан не купаться на диких пляжах и соблюдать меры безопасности на воде
Вера Зенина
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С каждым годом на реках и водоёмах Югры гибнет всё больше человекС каждым годом на реках и водоёмах Югры гибнет всё больше человекФото: pixabay.com
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В Югре сотрудники МЧС продолжают патрулировать водоёмы и пляжи.

С начала сезона спасатели осмотрели более 950 водных объектов и проинструктировали около 18 тысяч человек. Помимо разъяснительной работы инспекторы наказывали нарушителей административным взысканием, составив 210 протоколов.

-В этом году были усилены меры профилактики гибели людей на водоемах, мы уже провели в полтора раза больше патрулирований и инструктажей, чем за этот период в прошлом году, ежедневно инспекторы обследуют места купания. Особую обеспокоенность вызывают дети, находящиеся без присмотра и люди, купающиеся в местах с сильным течением, - рассказала заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Ольга Кашкарова.

Несмотря на усиленные меры, количество трагических случаев на воде растёт с каждым годом. За прошедший период на югорских реках и водоёмах погибли 28 человек, 15 из них – купаясь в неподготовленных местах, а 10 – при использовании маломерных судов. В оставшихся трёх случаях причины гибели устанавливаются.

Специалисты МЧС объясняют, что избежать трагических последствий можно, если купаться на пляжах, где дежурят профессиональные спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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