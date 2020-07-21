Дети-инвалиды Югры получат новое оборудование для занятий спортом

21 Июль 2020 2020-07-21T11:40:23+03:00

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Центр адаптивного спорта Югры закупил новое оборудование для занятия в бассейне.

Совсем скоро детские нарукавники, пояса, жилеты, доски для плавания и многое другое отправятся в спортшколы и некоммерческие организации региона.

Закупка инвентаря стала возможна благодаря окружной госпрограмме «Доступная среда», которая действует на территории ХМАО.

Кроме того, во все муниципалитеты Югры будут отправлены методические пособия по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Мама + ребенок». В них будет описываться опыт учреждения, а также содержаться инструкции - как организовать и успешно претворить в жизнь программу по плаванию для детей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU