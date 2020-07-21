В Югре может появиться тепличный комбинат, производящий более 5 тысяч тонн овощей в год

21 Июль 2020 2020-07-21T10:14:19+03:00

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В Югре может появиться тепличный комбинат, который будет выращивать более 5 тысяч тонн овощей.

Местом для строительства предлагают сделать город Лангепас. Размышления об этом ведутся уже не первый год, но серьёзно о реализации проекта задумались только сейчас.

Депутаты югорской думы обсудили возможные перспективы в ходе «правительственного часа» и пришли к положительному решению.

-Проект, который предлагается реализовать в Лангепасе, позволит улучшить экономику региона. Это те идеи, которые нужно поддерживать. Из них строится сценарий экономического развития Югры с разнообразными видами производств, отраслей, - сообщил представитель думы Андрей Филатов.

Высокотехнологичные теплицы будут обеспечены круглосуточной подсветкой, а для продукции, которой требуется больше света, подключат дополнительное светодиодное оборудование.

-В случае реализации проекта тепличный комплекс сможет поставлять в муниципалитеты Югры почти две тысячи тонн огурцов и больше трёх тысяч тонн томатов. Лангепас при этом получит свыше 100 рабочих мест. Это послужит хорошим стимулом для развития экономики города, - прокомментировал возможности проекта заместитель главы города Виктор Яковченко.

ИСТОЧНИК KP.RU