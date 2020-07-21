В Югре может появиться тепличный комбинат, производящий более 5 тысяч тонн овощей в год
В Югре может появиться тепличный комбинат, который будет выращивать более 5 тысяч тонн овощей.
Местом для строительства предлагают сделать город Лангепас. Размышления об этом ведутся уже не первый год, но серьёзно о реализации проекта задумались только сейчас.
Депутаты югорской думы обсудили возможные перспективы в ходе «правительственного часа» и пришли к положительному решению.
-Проект, который предлагается реализовать в Лангепасе, позволит улучшить экономику региона. Это те идеи, которые нужно поддерживать. Из них строится сценарий экономического развития Югры с разнообразными видами производств, отраслей, - сообщил представитель думы Андрей Филатов.
Высокотехнологичные теплицы будут обеспечены круглосуточной подсветкой, а для продукции, которой требуется больше света, подключат дополнительное светодиодное оборудование.
-В случае реализации проекта тепличный комплекс сможет поставлять в муниципалитеты Югры почти две тысячи тонн огурцов и больше трёх тысяч тонн томатов. Лангепас при этом получит свыше 100 рабочих мест. Это послужит хорошим стимулом для развития экономики города, - прокомментировал возможности проекта заместитель главы города Виктор Яковченко.
ИСТОЧНИК KP.RU