2020-07-21T09:18:37+03:00
Происшествия

Жительницу Югры осудили за продажу алкоголя несовершеннолетним

Теперь ей придётся оплатить штраф
Вера Зенина
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Женщина была предупреждена об уголовной ответственностиЖенщина была предупреждена об уголовной ответственностиФото: pixabay.com
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В Нижневартовске осудили местную жительницу, которая уже не в первый раз продавала алкоголь несовершеннолетним.

Суд установил, что в май 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по такому же правонарушению, тогда злоумышленнице повезло и она смогла отделаться штрафом в 30 тысяч рублей. При этом вартовчанка была предупреждена об уголовной ответственности, если подобное повторится ещё раз.

Однако, в январе 2020 года женщина вновь совершила правонарушение, продав подростку бутылку пива.

Злоумышленницу признали виновной в преступлении, предусмотренном ст.151.1 УК РФ «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Теперь женщина должна оплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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