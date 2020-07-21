Жительницу Югры осудили за продажу алкоголя несовершеннолетним

21 Июль 2020 2020-07-21T09:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске осудили местную жительницу, которая уже не в первый раз продавала алкоголь несовершеннолетним.

Суд установил, что в май 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по такому же правонарушению, тогда злоумышленнице повезло и она смогла отделаться штрафом в 30 тысяч рублей. При этом вартовчанка была предупреждена об уголовной ответственности, если подобное повторится ещё раз.

Однако, в январе 2020 года женщина вновь совершила правонарушение, продав подростку бутылку пива.

Злоумышленницу признали виновной в преступлении, предусмотренном ст.151.1 УК РФ «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Теперь женщина должна оплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU