В Нижневартовском районе обсудили вопросы безопасности и готовности школ к учебному году
Глава Нижневартовского района Борис Саломатин провёл аппаратное совещание, на котором обсуждались важные вопросы.
Первая тема на повестке заседания – эффективность использования видеонаблюдения на улицах. Для повышения общественной безопасности в поселениях установили около 90 камер наружного наблюдения. Все работы были проведены в рамках программы «Безопасный город».
Второй важный вопрос - подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Каждое лето в школах и детских садах района проводится ремонт зданий и оборудования, обновляется материально-техническая база.
В этом году капитальный ремонт запланирован в 21 школе. На эти цели выделили более 90 миллионов рублей. В 7 учреждениях работы уже закончены.
ИСТОЧНИК KP.RU