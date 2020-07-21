Киберспортсмены Югры показали, как будут выглядеть посёлки будущего

21 Июль 2020 2020-07-21T09:40:21+03:00

На это участникам был предоставлен целый игровой мир

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В Нефтеюганском районе прошёл онлайн-турнире по игре в Minecraft. Киберспортсменам было дано задание - построить оригинальные модели посёлка будущего. Сказано - сделано.

В борьбу вступили сразу 15 команд.

Спортсмены могли создавать и изменять трёхмерный мир на своё усмотрение, перестраивать дома и проектировать сложные сооружения. Все участники уделили большое внимание архитектуре, ландшафту и расположению дорог.

Победителем онлайн-турнира стал Дмитрий Бабиков из команды «Poror», второе место занял Глеб Рахманов «Gleb», а почетную «бронзу» забрал Иван Распопин «Fisik».

ИСТОЧНИК KP.RU