Киберспортсмены Югры показали, как будут выглядеть посёлки будущего
В Нефтеюганском районе прошёл онлайн-турнире по игре в Minecraft. Киберспортсменам было дано задание - построить оригинальные модели посёлка будущего. Сказано - сделано.
В борьбу вступили сразу 15 команд.
Спортсмены могли создавать и изменять трёхмерный мир на своё усмотрение, перестраивать дома и проектировать сложные сооружения. Все участники уделили большое внимание архитектуре, ландшафту и расположению дорог.
Победителем онлайн-турнира стал Дмитрий Бабиков из команды «Poror», второе место занял Глеб Рахманов «Gleb», а почетную «бронзу» забрал Иван Распопин «Fisik».
ИСТОЧНИК KP.RU