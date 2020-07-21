2020-07-21T09:39:03+03:00
Общество

За пршедшую неделю в Югре задержали более 120 нетрезвых водителей

Сотрудники полиции призывают югорчан к ответственности
Вера Зенина
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Сотрудники полиции призывают граждан к ответственностиСотрудники полиции призывают граждан к ответственностиФото: pixabay.com
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Садиться за руль в нетрезвом состоянии опасно не только для себя, но и для окружающих. К сожалению, не все водители задумываются об этом.

С 11 по 17 июля сотрудники полиции задержали 127 водителей с признаками опьянения, 20 из них уже не в первый раз управляют автомобилем, после употребления спиртного.

Напоминаем, что за прошедшие выходные к ответственности привлекли 230 недобросовестных водителей: 41 - за управление транспортом в состоянии опьянения, 24 – за отказ от медицинского освидетельствования, 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения - 58 водителей, за требования к перевозке детей – 97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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