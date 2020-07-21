2020-07-21T09:38:08+03:00
Экономика

В Октябрьском районе Югры появится скейт-парк

Стоимость спортивного объекта более 1,5 миллионов рублей
Вера Зенина
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Открытие скейт-парка запланировано на августОткрытие скейт-парка запланировано на августФото: pixabay.com
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В посёлке Талинка Октябрьского района появится скейт-парк. Строительство нового объекта началось недавно, сейчас это лишь заасфальтированная площадка в 300 квадратных метров.

Пока местные жители катаются здесь на велосипедах и самокатах, но уже в августе планируют установить специальные формы и фигуры, предназначенные для занятия популярным видом спорта.

Чтобы завлечь молодежь ещё больше, авторы проекта решили организовать секцию по скейтбордингу и уже начали подыскивать тренера. Обязательное условие - педагогическое образование.

-В короткие сроки мы подготовили проект вместе с администрацией. С меня была сама идея и её продвижение. Мы проводили собрания, собирали подписи, клеили объявления, чтобы рассказать о проекте людям. Это было очень сложно, - рассказала автор проекта «В движении жизнь» Ольга Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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