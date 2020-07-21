В Мегионе благоустраивают транспортную развязку на въезде в город

21 Июль 2020 2020-07-21T05:57:29+03:00

Все мероприятия проводятся за счет внебюджетных средств

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В Мегионе продолжают благоустраивать большую транспортную развязку.

Прошлой осенью территорию украсили световой инсталляцией с названием города, а сейчас проводятся новые работы.

Строители уже приступили к выравниванию земли, а после возьмутся за установку бордюров и озеленение.

-Установка новой композиции с подсветкой и придание территории ухоженного вида были запланированы в честь празднования двух значимых дат: 55-летия «Славнефть-Мегионнефтегаза» и 40-летия города. Все мероприятия проводятся за счет внебюджетных источников. Это подарок жителям города от Совета руководителей предприятий города, - рассказал директор МКУ «Капитальное строительство» Пидлипный Александр Васильевич.

В ближайшее время начнутся ещё одни работы по благоустройству малого колца. В планах - укладка нового асфальта. Открыть дорогу собираются в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU