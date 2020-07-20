В Нижневартовске бабушка с внуком поймали змею на набережной

20 Июль 2020 2020-07-20T19:46:40+03:00

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С приходом тепла в Нижневартовске начинают активизироваться змеи.

С каждой неделей пострадавших становится всё больше, порой вартовчане умудряются встретить даже гадюк.

Как сообщает заведующий приемным отделением Нижневартовской окружной больницы №2 Геннадий Мержиевский, смертельных случаев за 35 лет его работы не было. Но меры предосторожности необходимы в любом случае: укус змеи может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, а это уже грозит серьезными последствиями.

-В основном к нам поступают пострадавшие от змей на природе – охоте или рыбалке, но бывает, что рептилия заползает в черту города. Недавно пожилая женщина, гуляя с внуком, пыталась поймать змею на набережной, чтобы принести её в больницу. Женщине это удалось, но рептилия успела трижды укусить горе-охотницу. В этот раз всё закончилось хороша и, после оказания помощи, бабушка отправилась домой. Но это не означает, что можно быть беспечными, не всегда такие истории имеют счастливый конец, - рассказал медик.

ИСТОЧНИК KP.RU