Жительницу Сургута обвиняют в нарушение тайны переписки и телефонных переговоров

20 Июль 2020 2020-07-20T13:31:01+03:00

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Жительницу Сургута обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 138 УК РФ «нарушение тайны переписки и телефонных переговоров».

Следствие установило, что женщина, являясь продавцом-консультантом в магазине сотовой связи, воспользовалась служебным положением, чтобы раздобыть детализацию звонков и сообщений одного из пользователей. Сделав это, она передала информацию неизвестному лицу, получив вознаграждение в 1500 рублей.

Раскрыть злоумышленницу помогла собственная служба безопасности оператора мобильной связи.

Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленнице грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU