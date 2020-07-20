В Югре вынесли обвинительный приговор членам преступной банды, занимавшихся сбытом наркотиков

20 Июль 2020 2020-07-20T12:29:06+03:00

Преступников ждёт наказание до 20 лет лишения свободы

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В Нижневартовске прокурор вынес обвинительное заключение в отношении семи уроженцев Ставропольского края, Нижегородской и Волгоградской областей.

Они обвиняются в целом ряде преступлений: покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием информационно – телекоммуникационных сетей; покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный организованной группой с использованием информационно – телекоммуникационных сетей.

По версии следствия, с июля прошлого года обвиняемые сбывали синтетические наркотики, размещая их в «тайниках-закладках». Преступная деятельность группировки разворачивалась на территории Сургута и Нижневартовска, а также Нефтеюганского района.

Соблюдая осторожность, общение между собой и покупателями они осуществляли дистанционно, исключая личный контакт.

Однако в октябре 2019 года злоумышленники были задержаны полицией, преступники собирались сбыть почти 1,5 килограмма наркотиков.

Сейчас обвиняемые заключены под стражу, там они будут оставаться до решения суда.

Стоит добавить, что за совершённые деяния предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU