В Ханты-Мансийске строят две школы и образовательно-молодёжный центр

20 Июль 2020 2020-07-20T12:49:38+03:00

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В Ханты-Мансийске завершилось еженедельное совещание по строительству социально значимых объектов. Речь шла о возведении второй очереди школы № 8, учебного заведения в микрорайоне «Учхоз» и образовательно-молодежного центра с блоком питания. В этот раз к участникам присоединились представители компаний-застройщиков.

-Графики строительства школ будут выполнены, несмотря на ограничительные меры, связанные пандемией коронавируса, рисков для нарушения сроков выполнения работ нет, - подчеркнула первый заместитель Главы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская.

В настоящий момент готовность второй очереди школы № 8 составляет почти 19%, строительство идёт в соответствии с установленным графиком. Учебное заведение сможет принять 1150 учащихся. Предполагается, что корпус оборудуют двумя спортивными залами и одним актовым, а также тиром, медицинским блоком, лабораториями и столовой. Оба здания соединят тёплым переходом.

Стоит добавить, что департамент градостроительства и архитектуры Югры еженедельно проводит мониторинг строительных площадок по соблюдению мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. На данный момент нарушений не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU