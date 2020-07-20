2020-07-20T10:04:10+03:00
Спорт

Юные шахматисты из Югры разгромили противников из Швеции

Соревнования проходили в режиме онлайн
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: Департамент физической культуры и спорта ЮгрыФото: Департамент физической культуры и спорта Югры
Изменить размер текста:

Ребята из «Югорской шахматной академии» одержали сокрушительную победу над командой противников "4Springare" из Швеции.

Соревнования прошли 18 июля на платформе lichess.org и были приурочены к Международному дню шахмат.

За два часа, пока длились состязания, участники должны были показать весь ум и мастерство своей команды.

В итоге товарищеский матч завершился победой югорчан со счетом 134 – 81. Лучшими оказались Дарья Николаева - 34 очка, Валерий Колбин и Леонид Миронов - по 28 очков, Бекзод Маматкулов - 24 очка и Богдан Перчинский - 20 очков.

Всего в соревнованиях участвовали 28 юных шахматистов 2007 года рождения и моложе. Итоги матча подводились по результатам 5 лучших игроков каждой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Сургута обвиняют в нарушение тайны переписки и телефонных переговоров
В Югре вынесли обвинительный приговор членам преступной банды, занимавшихся сбытом наркотиков
В Ханты-Мансийске строят две школы и образовательно-молодёжный центр
Югорчанин нанёс другу четыре удара ножом в живот
Егор Збродов: по каждому возгоранию составляется акт и передается в органы дознания
За прошедшие выходные на дорогах Югры погибли два человека
Юные шахматисты из Югры разгромили противников из Швеции
Наталья Комарова: ситуация с лесными пожарами находится под контролем
В Югре пылает более 13 тысяч гектаров леса
В Сургуте памятник "Чёрному лису" пользуется большой популярностью у туристов
Предприниматель из Югры задолжал налоговой более 2,8 миллионов рублей
В Югре сотрудники МЧС устроили малышам «пожарную неделю»
С начала сезона в Югре утонули 13 человек
Нижневартовск - город с самым большим граффити в Югре
В Югре представителям коренных народов Севера рассказали о пожарной безопасности
Погода в Югре на 20 июля: похолодание и сильный ветер
В Югре из-за пандемии стало больше домашних скандалов и драк
Погода в Югре на 19 июля: сильная жара до +33 градусов
Следователи Югры займутся лесными пожарами
Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 247 человек
Погода в Югре на 18 июля: до плюс 33
«Расту в Югре»: конкурс рисунков для больших и маленьких
В Югре изменились правила вакцинации детей
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Семьи коренных малочисленных народов севера получат "коробки добра"
В Сургутском районе внук обокрал родного дедушку
В Югре растёт число детей с подтверждённым коронавирусом
В Сургуте продолжают ремонтировать улицу Семёна Билецкого