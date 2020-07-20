Юные шахматисты из Югры разгромили противников из Швеции

20 Июль 2020 2020-07-20T10:04:10+03:00

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Ребята из «Югорской шахматной академии» одержали сокрушительную победу над командой противников "4Springare" из Швеции.

Соревнования прошли 18 июля на платформе lichess.org и были приурочены к Международному дню шахмат.

За два часа, пока длились состязания, участники должны были показать весь ум и мастерство своей команды.

В итоге товарищеский матч завершился победой югорчан со счетом 134 – 81. Лучшими оказались Дарья Николаева - 34 очка, Валерий Колбин и Леонид Миронов - по 28 очков, Бекзод Маматкулов - 24 очка и Богдан Перчинский - 20 очков.

Всего в соревнованиях участвовали 28 юных шахматистов 2007 года рождения и моложе. Итоги матча подводились по результатам 5 лучших игроков каждой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU